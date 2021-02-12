HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

12.02.2021 21:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişiler arasında araç satışındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş açtığı kavgada o sırada olay yerinden geçen ve istirahatli olduğu öğrenilen 1 polis memuru yaralandı. Öte yandan çıkan çatışmada 2 kişi daha yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler arasında araç satışındaki anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirine silahla ateş açtı. O sırada olay yerinden geçen ve istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Yaşar A., kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. Silahlı kavgada 1'i polis toplam 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı polis memuru Yaşar A. yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer 2 yaralı ise Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli kişi ya da kişiler için yakalama çalışmaları sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklamasıMEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması
77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Ona sansür işlemiyor! Elbisesiyle olay oldu

Ona sansür işlemiyor! Elbisesiyle olay oldu

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

İBB Meclisi'nde gerginlik

İBB Meclisi'nde gerginlik

Son dakika! MEB'den liselerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Alevlerin arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Trabzon'da korkutan yangın! Büyümesinden endişe ediliyor

Korkutan yangın! Rüzgar da arttı

Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.