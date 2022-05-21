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  4. Esenyurt'ta taksimetre ücretini gören kadın, öfkeden deliye döndü! Aracın plakasıyla saldırdı

Esenyurt'ta taksimetre ücretini gören kadın, öfkeden deliye döndü! Aracın plakasıyla saldırdı

21.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta taksimetre ücreti nedeniyle çıkan tartışmada müşteri olan kadın, aracın plakasını sökerek taksi şoförüne saldırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansırken, öfkeli yolcu sağlık ekiplerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Olay, dün 12.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, taksiye binen yolcular taksimetre ücretinin fazla olduğunu söyleyerek şoförle tartışmaya başladı. Taksicinin yolculara ücretin normal olduğunu, isterlerse polisi çağırabileceklerini söylemesi üzerine ortalık karıştı. Öfkeden deliye dönen kadın, aracın plakasını sökerek taksiciye saldırdı.

ARAYA SAĞLIK EKİPLERİ GİRDİ

Erkek yolcunun araya girmesine de aldırmayan kadın, ambulansa bindi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleşen kadın, daha sonrasında polis aracına binerek karakola gitti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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