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Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!

01.08.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisineyapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntülerde, öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in, tekel bayisine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.

Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı tekel bayisine yapılan saldırının görüntüleri tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Olayın gerçekleştiği tekel bayisinde yaklaşık 2,5 ay önce yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer ile kavga etmesi yer alıyor.

TABANCAYLA VURULMUŞ

Mehmet Erzen'in, Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor.

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Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.

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NE OLMUŞTU?

Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
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Şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azar Özer'in ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA-DHA)

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