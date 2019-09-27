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Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından Esenyurt'ta binaları hasar gördüğü için evlerinden tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından Esenyurt'ta binaları hasar gördüğü için evlerinden tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Esenyurt Esenkent mahallesinde bir bina, depremde hasar görerek bitişik olduğu binadan ayrıldı. İki bina arasından 10-15 santimetrelik bir boşluk oluşurken belediye ekipleri yaptıkları incelemenin ardından binayı boşaltarak mühürledi.

Bina sakinlerinden olan Veli Çoşer, “Bu bina dünkü depremden sonra yani şu anda şekilde görüldüğü gibi 10-15 santimetre ayrıldı. Ben en üst katta oturuyorum, dolayısıyla kapımızın bir tarafı çöktü, kapı açılmıyor. Çok az aralıkla açılıyor. Bundan dolayı da dün gece biz burada kalmadık. Ben 14 yıldır bu binada oturuyorum. Bu binalar arasında daha önce de hafif bir açıklık vardı. Bu depremden sonra daha büyük bir açılma oldu. Bu da bizi korkutuyor. Şu an kapımın boşluğu baya aralık ve büyük, biraz daha açılırsa herhalde asansöre ve merdivene yetişemeyeceğim" dedi.

Depremin ardından Esenyurt Turgut Özal mahallesi 66.sokaktaki başka bir binanın orta katlarının kolonları çatladı.

Bina dün tahliye edilerek mühürlenen binanın sakinlerinden Ramazan Kına, “Deprem olduğu sırada ben işteydim o gün telefonda çekmiyordu, akşam geldim. Geldiğimde evim mühürlenmişti, şu an eve giremiyoruz. Bir an önce bir ev bulup çıkmamızı söylediler. Bugün Esenyurt belediye başkanı geldi, zabıtalar geldi, baktılar üçüncü katta bir tespit yaptılar. Çatlamalar olmuş kirişlerde karot alacaklar karotun durumuna göre, kirişin durumuna göre belediye karar verecek. Yıkılması gerekiyorsa yıkılacak binamız. Şu an giriş izni vermiyorlar. Binada 6 kat 12 hane var, 12 aile var" dedi.

Aynı binanın sakinlerinden Cemil Durmuş da, “Birden çatırtı geldi. Saat iki gibiydi. Binayı kendi imkanlarımızla tahliye ettik. Daha sonra belediyemiz ve zabıta müdahale etti olaya. Vatandaşları sağ salim çıkarttık, can kaybımız yok. Şu anda devlet yetkililerimizde ilgileniyorlar biz de sabırla bekliyoruz. Çevredeki insanlar belediyeye haber vermişler. Ben o anda tahliyelerle uğraşıyordum. O sırada belediye yetkilileri geldi zaten hemen müdahale ettiler, binayı tahliye ettik. Eşyalarını aldı millet ondan sonra da mühürlediler. İncelenecek karot raporları alınacak, ondan sonra değerlendirip ona göre bir karar verecekler. Bina zaten eski bir bina dolayısıyla kolonlarda patlamalar meydana geldi. Patlamalardan dolayı riskli olduğu için müdahale ettiler ve tahliye ettiler. Depremden 15 dakika sonra belediye yetkilileri müdahale ettiler hemen o saatten beri beraberiz zaten" diye konuştu.

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