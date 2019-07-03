HABER

Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta  Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı.

Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltıEsenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltıEsenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltıEsenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Kuzey Efe için basın açıklaması yaptılarKuzey Efe için basın açıklaması yaptılar
Kayısı hasadı başladıKayısı hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.