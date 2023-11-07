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Eşi boğup uçurumdan attı! Vahşette yeni gelişme: Tam 9 gündür...

07.11.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Akşehir ilçesinde Tayfur Kılıç (35), yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi eşi Bedriye Kılıç’ı (35) boğarak öldürdü. Emniyetteki sorgusunda her şeyi itiraf eden katil zanlısı, eşinin cesedini uçurumdan aşağı attığını söyledi. Tayfur Kılıç’ın gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç’ın cesedine henüz ulaşılamadı. İşte detaylar...

Eşi boğup uçurumdan attı! Vahşette yeni gelişme: Tam 9 gündür...

Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

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SORGUDA İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dedi.

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KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMALAR SÜRÜYOR

Tayfur Kılıç, eşi Bedriye Kılıç’ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katıldı. Daha sonra Akşehir Adliyesi’ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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9 gündür bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç’a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları buldu. Yapılan incelemede kıyafetlerin Kılıç’ın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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cinayet Konya

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