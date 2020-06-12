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  4. Eşi eve berber çağırdı, yatalak kocası koronavirüsten hayatını kaybetti

Eşi eve berber çağırdı, yatalak kocası koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın, 76 yaşındaki yatalak eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Eve gelen berber sonrası çift koronavirüse yakalandı. 76 yaşındaki yatalak adam, 7 günlük yoğun bakım savaşını kaybederken, filyasyon ekipleri berber ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Eşi eve berber çağırdı, yatalak kocası koronavirüsten hayatını kaybetti

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatalak olan eşi M.E. ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapandı. İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.’de koronavirüs semptomları görüldü. Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatalak olan eşi M.E.’ye de test uyguladı. Test sonuçları pozitif çıkan M.E. yoğum bakıma alındı. M.E. geçtiğimiz günlerde 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin berberin ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi.

İHA

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