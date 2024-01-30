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Eşi ile ilişkisi bulunan adamı darp edip cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza....

30.01.2024 21:29 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu beyzbol sopasıyla döven ve cinsel saldırıda bulunan Halil Zorlutuna hakkında savcı, 46 yıla kadar hapis cezası talep etti. Şüpheli, ayrıca cinsel saldırı anlarını kaydedip şantaj yaparak komşusunun otomobilini eşinin üzerine geçirttiği iddiasıyla yargılanıyor. Savcı, şüpheliye toplamda 5 farklı suçtan 46 yıl hapis cezası istedi.

Eşi ile ilişkisi bulunan adamı darp edip cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza....

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Olay, 2022 yılının Ağustos ayında İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Zorlutuna, eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphe edip telefondaki mesajlarını okudu. Mesajlarda eşi ile komşuları M.Y.'nin cinsel içerikli yazışmalarını gördü. Duruma öfkelenen Halil Zorlutuna, diğer komşusu Ü.Y. ile plan yaptı.

BEYZBOL SOPASI İLE DARP ETTİ!

Halil Zorlutuna, eşinin telefonundan M.Y.’ye mesaj atarak evine davet etti. Bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği sırada ortaya çıkan Halil Zorlutuna oyuncak tabanca ile odaya girdi. Halil Zorlutuna odada M.Y.’yi beyzbol sopası ile darbetti. Zorlutuna daha sonra çırılçıplak soyduğu M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunup o anları kayda aldı. Zorlutana, daha sonra kayıt aldığı cinsel saldırı görüntülerini şantaj olarak kullanıp M.Y.'nin otomobilini eşi F.Z. üzerine geçirtti. Ayrıca M.Y.'nin eşine ait 21 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı.

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ŞİKAYETÇİ OLUNCA DAVA AÇILDI

Yaşanan olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek durumu anlattı ve Halil Zorlutuna, F.Z. ve komşuları Ü.Y.’den şikayetçi oldu. Halil Zorlutuna, eşi F.Z. ve Ü.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Zorlutuna tutuklanırken, F.Z. ve Ü.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Zorlutuna, tutuksuz sanıklar F.Z., Ü.Y., müşteki olan M.Y. ile eşi Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı. M.Y. ve Ş.Y. duruşmada şikayetçi olduklarını dile getirerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

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SAVCI MÜTALAASINDA 46 YIL HAPİS İSTEDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Halil Zorlutuna’nın M.Y.’ye karşı ‘Zincirleme olarak cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Hakaret’, ‘Nitelikli yağma’, 'Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Halil Zorlutuna’nın M.Y.’nin eşi Ş.Y.’ye karşı da altınlarını aldığı için ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Halil Zorlutuna'nın toplam 5 farklı suçtan 46 yıl hapsini istedi.

EŞİ VE KOMŞUSU İÇİN DE CEZA İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık F.Z. için ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapsini istedi. Ü.Y. hakkında ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasından toplam 23 yılla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza eşi komşu
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