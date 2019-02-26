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Eşi intihar edeceğine inanmadı, polisler devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Van'da inşaat halindeki 6 katlı binanın üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç adam, intihar edeceğine dair eşini ikna edemeyince polisler devreye girdi.

Eşi intihar edeceğine inanmadı, polisler devreye girdi

Olay, merkez İpekyolu ilçesi PTT Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici olarak çalışan C. (27), eşiyle tartıştı. Boşanmak isteyen eşini bir türlü ikna edemeyen C., bunalıma girip iş yerinin karşısındaki inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıktı. Cep telefonuyla eşini arayan adam, intihar edeceğini söyledi. Ancak eşi genç adama bir türlü inanmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, genç adamı ikna edebilmek için binaya çıkarken, itfaiye ekipleri ise, genç adamın atlama ihtimaline karşı 6 katlı binanın önüne hava yastığı açtı.

POLİS FOTOĞRAFINI ÇEKİP EŞİNE YOLLADI

Polis, genç adamın eşini cep telefonundan birkaç kez aramasına rağmen bir türlü ikna edemedi. Daha sonra çareyi intihar etmek için binanın çatısında bekleyen genç adamın fotoğrafını çekip eşine göndermekte bulan polis ekipleri, bu şekilde kadını ikna etmeyi başardı. Genç kadın eşinin fotoğrafını gördükten sonra, kendisini affettiğini söylemesi üzerine, genç intihardan vazgeçti.

Genç adam, 112 Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Van intihar

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