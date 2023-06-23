Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda; Ferhat Evren (27), 1 aylık bebeğinin annesi olan 18 yaşındaki İrem Evren'i 8 el ateş ederek öldürdü. Ekim 2022 ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

"KATİL KAYNANAM, BEN DEĞİLİM"

Olay sonrası kaçıp kayıplara karışan koca, 40 gün sonra jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu. İfadesi sonrası komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, “Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun” sözleri merak uyandırmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENİYOR

Olayın ardından savcının hazırladığı iddianame tamamlandı. Otopsi raporuna göre vücutta 8 el kurşunun olduğu iddianamede yer alırken, tutuklu sanık Ferhat Evren hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbetle dava açıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatlar, sanık Ferhat Evren, aile yakınları ve 15’e yakın tanık katıldı.

ONU GÖRÜNCE KENDİSİNİ YERDEN YERE ATTI

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı mahkeme salonunda hakim karşısına çıkan Ferhat Evren, kaynanasının kendisini tahrik edip kızının nasıl aldattığını söylediğini ve ilk önce karısının kendisine silah doğrulttuğunu, gerisini hatırlamadığını iddia etti. Tanıkların dinlenmesine geçildiği esnada Ferhat Evren, salona davet edilen tanıklardan birisini karşısında görünce kendisini yerden yere attı. Tanığın konuşmasını engellemeye çalıştığı iddia eden Evren, güçlükle sakinleştirildi. Ortamın bir anda hareketlenmesinin ardından hakim, tarafları ve tanıkları farklı yerlere ayırdı.

Davada suç aleti olan silahın halen daha bulunmadığına yer verilirken, kaynana ise katilin en ağır ceza almasını istedi. Sonrasında hakim, zanlının tutukluluğunun devamına karar vererek, ilave delillerin toplanması için davayı erteledi.

Kaynak: DHA

