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Eşi tarafından baltayla öldürülen kadına gözyaşlarıyla veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, kocası tarafından baltayla öldürülen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3.

Eşi tarafından baltayla öldürülen kadına gözyaşlarıyla veda

İzmir’in Buca ilçesinde, kocası tarafından baltayla öldürülen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile tartışmış ve ardından baltayla saldırmıştı. Sevgi P., aldığı balta darbeleriyle hayatını kaybederken katil koca daha sonra kendini polise ihbar etmiş ve işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.
Çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştıkları öğrenilirken Sevgi P. için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Törende talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Sevgi P., Buca Yeşilbağlar Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı’na defnedildi.

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