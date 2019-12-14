Eşi tarafından darbedilip öldürülen kadının cenazesi Tokat'ta defnedildi

Bu kişinin, kızını nasıl götürdüğünü bilmediğini dile getiren Yılmaz, "Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Benim gibi kimsenin canı yanmasın. Hakkımı arasın devlet. Benim içim yanıyor. Benim gibi nicelerinin içi yanıyor." ifadelerini kullandı.

"Kızım 'Baba, beni sığınmaevine ver. Bakarsınız, silahı var, size bir şey yapar. Sizin de başınız derde girer' dedi. Kızım İstanbul'da da birkaç kez sığınmaevinde kalmış. Haberimiz yok bizim. Kızımın her gün canını yakmış. Sopayla döve döve öldürmüş. Bunun suçu nedir? Böyle dünya var mı? Bu adamın idamını istiyorum. Benim çocuğumun kemiklerini kırmış. Devletimiz bu işe çare bulsun."

Darıca'da 12 Aralık'ta Orhan Ş, aralarında çıkan tartışmanın ardından sopayla darbettiği eşi Aslı Ş'yi boğarak öldürmüştü. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



