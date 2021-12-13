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  4. Eşi tarafından öldürülen genç kadının babası konuştu: Kızımı para için öldürdü

Eşi tarafından öldürülen genç kadının babası konuştu: Kızımı para için öldürdü

13.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 5 gün önce barışıp yeniden bir araya geldiği eşi Ömer Sancar (27) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nazik Sancar'ın (28) cenazesi, toprağa verildi. Damadı için en ağır cezayı isteyen Ali Kumsal (64), "Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı" dedi.

Eşi tarafından öldürülen genç kadının babası konuştu: Kızımı para için öldürdü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik Sancar ile oto galeride çalışan eşi Ömer Sancar arasında iddiaya göre para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfek ile eşi Nazik'e 4 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

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Şüpheli, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazik Sancar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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'5 GÜN ÖNCE ELİMİ ÖPMEYE GELDİ'

Kızı Nazik Sancar'ın cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, gözyaşları içinde gazetecilere konuştu. Damadının daha önce de kızına şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu belirten Kumsal, "Adalete sığınıyorum. İçimiz yanıyor. Kızım 2 aydır bende kalıyordu. Eşiyle arası iyi değildi. Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı. 'Araba alacağım' demiş, kızım kabul etmedi. Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın, kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce kızımı da alıp yanıma geldi. Elimi öptü, barıştıklarını söyledi. Sonra bunu yaptı" diye konuştu.

Nazik Sancar'ın cenazesi, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

DHA

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cinayet Adana
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