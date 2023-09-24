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Eşi ve 3 çocuğunu ekmek bıçağıyla rehin aldı! Ekipleri saatlerce uğraştırdı, mahkeme serbest bıraktı

24.09.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kumar bağımlısı bir kişi eşi ve 3 çocuğunu ekmek bıçağıyla rehin aldı. Kapıyı açmak için babasının gelmesini istedi. Ekiplerin babasını getirmesine rağmen şüpheli yine kapıyı açmadı. Özel hareket timleri koçbaşı kullanarak içeri girerek kadın ve 3 çocuğunu kurtardı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Eşi ve 3 çocuğunu ekmek bıçağıyla rehin aldı! Ekipleri saatlerce uğraştırdı, mahkeme serbest bıraktı

Erzurum'da, kumar bağımlısı olduğu iddia edilen Turgut Y.’nin (36) evinde bıçakla rehin aldığı eşi Bahar Y. (33) ve 3 çocuğu polisin operasyonu ile kurtarıldı.

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EKMEK BIÇAĞIYLA REHİN ALDI

Olay, dün gece Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. 3 çocuk babası Turgut Y., iddiaya göre, kumar parası yüzünden eşi Bahar Y. ile tartıştı. Turgut Y. eşi ile çocukları Züleyha (3), Uğur (5) Mehmet Y.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile rehin aldı.

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"BABAM GELSİN AÇACAĞIM"

Evdeki sesler üzerine komşular polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler Turgut Y.'nin eşini ve çocuklarını rehin aldığını gördü. Mahalleye ambulans, itfaiye ile özel harekat timleri sevk edildi. Polisin "Teslim ol" çağrısı üzerine Turgut Y. "Babam gelsin namus sözü veriyorum kapıyı açacağım" dedi. Baba Fevziye Y. polis ekipleri tarafından getirildi. Turgut Y. buna rağmen kapıyı açmadı.

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SERBEST BIRAKILDI

İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri, Turgut Y.'nin evinin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri de aynı anda merdivenle evin penceresine çıkıp açmaya çalıştı. Bu sırada içeri giren polis, kadın ve 3 çocuğunu kurtardı. Binadan dışarı çıkarılan anne ve çocukları ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yüzüne biber gazı sıkılan Turgut Y. ifadesi alınmak üzere polis aracı ile polis merkezine götürüldü.

İfadesi alınan Turgut Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)

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Erzurum kumar rehine

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