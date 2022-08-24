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Eşi ve 3 çocuğunun Kahramanmaraş'taki mezarlarını müzeye çevirdi: "Onlara doyamadım"

24.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de kafe işleten 42 yaşındaki Turabi Kılınç, eşi Zeynep Kılınç ile 3 çocuğunu, 11 yıl önce Tekirdağ'daki trafik kazasında kaybetti. Kılınç ve 3 çocuğu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Turabi Kılınç, daha sonra mezarların etrafını çevirip, 'Dört Melek Evi' adı verdiği betondan bir yapı inşa etti. İçine eşinin gelinliğinden çocuklarının bisikletlerine kadar birçok kişisel eşya koyan Kılınç, ailesini kaybettiği günün her yıl dönümünde mezarlarını ziyaret ediyor.

Eşi ve 3 çocuğunun Kahramanmaraş'taki mezarlarını müzeye çevirdi: "Onlara doyamadım"

Tekirdağ-Çorlu kara yolunda, 23 Ağustos 2011 tarihinde yaz tatili için Türkiye’ye gelen Zeynep Kılınç ile çocukları Direnç (11), Yağmur (8) ve Eylül (5), trafik kazası geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Kılınç ile 3 çocuğu, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin kırsal Kötüre Mahallesi Göncü Sokak’taki mezarlıkta toprağa verildi. Eşi ve çocuklarını kaybeden Turabi Kılınç, daha sonra mezarların etrafını çevirip, betondan yapı inşa etti. 'Dört Melek Evi' adı verdiği müzeyi andıran yapıya eşinin gelinliğinden çocuklarının bisikletlerine kadar birçok kişisel eşya koyan Kılınç, ayrıca astığı fotoğrafların üzerine melek figürleri yerleştirdi.

İngiltere'de yaşayan Turabi Kılınç, ailesini kaybettiği günün her yıl dönümünde Türkiye'ye gelip, yapı içindeki mezarları ziyaret ediyor. Çiçek bırakıp, dua eden Kılınç, camekan içinde sergilenen eşyalara bakarak gözyaşı döküyor.

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'EVLAT ACISI KADAR KÖTÜ BİR ŞEY YOK'

11 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Turabi Kılınç, "Onlara doyamadım. Özel bir şey, anıt mezar gibi bir şey istiyordum. Müze şeklinde insanların gelip görebileceği, ziyaret edebileceği, dua edebileceği bir yer istedim. Çok özel bir yer olmasını istediğim için böyle bir şey yapma gereği duydum. Çok da iyi oldu, insanlar geliyor ve dua ediyor.

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Eşim ve çocuklarıma ait her şeyi Londra'dan getirdim. Eşimin gelinliğini, çocuklarımın bisikletlerini, oyuncaklarını, eşyalarını, kızımın sazını her şeyini getirdim. Allah, kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu dünyada evlat acısı kadar kötü bir şey yok. Eşim ve 3 çocuğumu kaybettik. Benim her şeyim var; evim, arabam, iş yerim, her şeyim var. Hiçbir şeyim olmasaydı; en azından eşim veya çocuklarımdan birisi yanımda kalsaydı. Fakat olmadı. Şimdi elimden geldiği kadar hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İngiltere Kahramanmaraş Tekirdağ mezar
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