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  4. Eşi ve 3 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Eşi ve 3 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

13.08.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren haber İstanbul Esenyurt'tan geldi. Madde kullanan Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu evdeyken evi ateşe verdi. Anneleri çocuklarını dışarı çıkararak kurtardı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken Mehmet D. binadan polis zoruyla çıkarılabildi. Herkese korku dolu dakikalar yaşatan Mehmet D.'ye bina sakinleri de tepki gösterdi.

Eşi ve 3 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'ta bir kişi, eşi ve çocuklarının evde olduğu anda daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

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ÇOCUKLARI ANNESİ KURTARDI

Yangın, 15.50 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 478. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre madde kullanan Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Evde bulunan Mehmet D.'nin eşi çocuklarını alarak dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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BİNA SAKİNLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri Mehmet D.'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. (DHA)

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