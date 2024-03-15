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Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2024 21:17
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Sakarya'da eşi yeni vefat eden bir kadın, kendisini son zamanlarda rahatsız eden adamı sokak ortasında dövdü. Sosyal medyada yayılan o görüntüler gündem oldu. Kameraya yansıyan o anlarda kadın, "Benim kocam yeni öldü, seni gebertirim, adam ol arama diyorum sana" dedi. Yaşanan olayı anlatan Nuran Kul, “Kendisini uyardım, dinlemedi. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım” ifadelerine yer verdi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Nuran Kul eşini 2 ay önce akciğer kanserinden kaybetti. İddiaya göre, eşi vefat ettikten sonra Kul’u bir adam telefon ile sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı. Uyarılarına kulak asmayan adamı parkta gören Nuran Kul, öfkesine engel olamadı.

PARKIN ORTASINDA DÖVDÜ!

İlçe merkezinde bulunan parkın ortasında adama tokat atarak, evire çevire döven Nuran Kul "Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin" ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise kadının parkta söz konusu şahsı dövdüğü görüntüler yer aldı.

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"GÜZEL BİR OSMANLI TOKADI YEDİ"

Adamın, kendisini telefonla sürekli rahatsız ettiğini söyleyen ve yaşanan olayı anlatan Nuran Kul, “Güzel bir Osmanlı tokadını yedi, çevredeki vatandaşlar geldi elimden aldı. Daha sonrasında kalktı gitti. Eşim öleli daha iki ay oldu, onun acısını unutmadım uyardığım halde yine aynısını yaptı. Telefonda sürekli rahatsız ediyordu, ben kendisine eşimi yeni kaybettiğimi söyledim ve derdim çok dedim. İki tane torunum var onlara bakıyorum, yaptığın terbiyesizlik diyerek birkaç defa uyardım, dinlemedi” dedi.

Şahsı tanımadığını ve numarasını üye olduğu bir dernekten aldığını ifade eden Kul, “Aramaya devam etti ‘para vereyim, yardımcı olayım’ dedi ve ben de ‘senin paranı istemiyorum, beni rahatsız’ etme dedim. Kendisine ‘tuttuğum yerde seni döverim’ diye de söyledim bana bir şey yapamazsın dedi. Parka geldiğinde yanına gittim, telefonda söylediklerini şimdi de söyle deyince hiçbir şey diyemedi. Osmanlı kadını olduğum için Osmanlı Tokadını yapıştırdım ona. Sonra tuttum yere attım, yerde de biraz hırpaladım daha sonrasında çevredeki erkekler geldi elimden aldılar onu. Giderken arkasından bir tekme daha attım. Tanıdığım bir şahıs değil. Sokak hayvanları derneği var oraya yardımcı oluyoruz, oradan numaramız her yere gidebiliyor bizim” diye konuştu.

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"BÜTÜN KADINLARA CESARET OLSUN"

İki ay oldu akciğer kanserinden eşimi kaybettim, iki tane torunum var onlara bakıyorum onlarla uğraşıyorum, ama bu sapıkta benimle uğraşıyor. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı Tokadını yapıştırdım. Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar ve Osmanlı Tokadını yapıştırsınlar” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sakarya
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