'Eşim bikinili poz istemiyor' demişti! Şeyma Subaşı'nın kocası kendi paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünden sonra paylaşımlarındaki değişim dikkat çeken Subaşı bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" mesajına cevap vermişti.

Şeyma Subaşı bu yoruma, "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" demişti. Ardından bir paylaşım daha yapan Subaşı, "Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" diyerek konuyu açıklığa kavuşturmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Subaşı'nın eşi karısının deniz pozunu paylaşarak şaşırttı.

Şeyma Subaşı'nın bikinili halini paylaşan Meedo'ya bu konuda yorum yağdı.

