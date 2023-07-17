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  4. 'Eşim bikinili poz istemiyor' demişti! Şeyma Subaşı'nın kocası kendi paylaştı

'Eşim bikinili poz istemiyor' demişti! Şeyma Subaşı'nın kocası kendi paylaştı

17.07.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, "Meedo bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan rahatsız oluyor" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Meedo geçtiğimiz gün karısının denizin içinden pozunu paylaşmasıyla şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünden sonra paylaşımlarındaki değişim dikkat çeken Subaşı bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" mesajına cevap vermişti.

Şeyma Subaşı bu yoruma, "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" demişti. Ardından bir paylaşım daha yapan Subaşı, "Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" diyerek konuyu açıklığa kavuşturmuştu.

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Bu açıklamadan kısa süre sonra Subaşı'nın eşi karısının deniz pozunu paylaşarak şaşırttı.

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Şeyma Subaşı'nın bikinili halini paylaşan Meedo'ya bu konuda yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı sevgilisi

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