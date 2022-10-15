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  4. Eşinden gelecek iyi haberi beklerken yanından ayırmadı! Amasra'daki maden faciasından sonra en acı bekleyiş: O kare yürek burktu

Eşinden gelecek iyi haberi beklerken yanından ayırmadı! Amasra'daki maden faciasından sonra en acı bekleyiş: O kare yürek burktu

15.10.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan facia Türkiye'nin yüreğini yaktı. 40 kişinin yaşamını yitirdiği trajedinin ardından akrabalarını, komşularını, en yakınlarını arayanların bölgedeki umutlu bekleyişi sürüyor. Yardım için gelen bir kişinin olay yerinde yeğeniyle ilgili öğrendiği gerçek neticede sevinç kaynağı oldu. Eşinin çizmesiyle iyi haber bekleyen kadının görüntüsü ise yürekleri burktu.

Eşinden gelecek iyi haberi beklerken yanından ayırmadı! Amasra'daki maden faciasından sonra en acı bekleyiş: O kare yürek burktu

Amasra'daki maden patlaması nedeniyle bir yandan büyük acı yaşanırken diğer yandan Türkiye'nin gözü kulağı bölgeden gelecek iyi haberlerde. 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası işçilerin yakınları ve akrabaları, olayı duydukları anda bölgeye hareket ederek beklemeye başladı.

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"BİRİNİN EŞİ HAMİLEYMİŞ"

Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım; bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar. Şimdi bulamıyoruz onları ve bir haber alamadık. Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

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Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.

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HASTANE ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ

Yaralanan maden işçileri de Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını ilk başta bulamayanlar bazı kişiler, yaralanan işçilerden İstanbul’a sevk edilenler olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

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EŞİNİN ÇİZMESİYLE İYİ HABERİ BEKLEDİ

Bir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde üzüntü içinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

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YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİ

Hastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama sırasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, "Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul’a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah’a çok şükür" dedi.

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Hastane önünde hastasını beklerken patlamanın yaşandığını öğrenen emekli maden işçisi Hasan Çetin, "Allah herkese şifalar versin, sabır versin. Yapacak bir şey yok. Ben de oradan emekliyim. 20 sene çalıştım orada. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil. Oraya girdiğin zaman çıkma garantin yok. Cenab-ı Allah korursa taş arasında kalırsın bir şey olmaz. Allah herkesin ailesine sabır versin" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra çizme maden faciası
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