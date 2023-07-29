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Eşine attığı cinsel içerikli mesajlar 'cinsel taciz' sayıldı! Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftin davasında dikkat çeken karar

29.07.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan boşanma aşamasındaki çiftten biri, ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Cinsel içerikli mesajları alan eş soluğu mahkemede aldı. Yargıtay boşanma aşamasındaki eşe cinsel içerikli mesaj atmayı "cinsel taciz" saydı. Kararda, mağdur eşin taciz içerikli eylemlere açık rızasının bulunmadığı belirtilerek, sanık eşin "cinsel taciz" suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği bildirildi.

Eşine attığı cinsel içerikli mesajlar 'cinsel taciz' sayıldı! Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftin davasında dikkat çeken karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesaj atan kişi hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını kanuna aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan ve boşanma davaları devam eden çiftten biri, telefon aracılığıyla eşine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu durumdan rahatsız olan eş, suç duyurusunda bulundu.

Hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan ve Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan mesajı atan eşin, beraatine karar verildi.

Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen beraat kararını kanuna aykırı buldu ve oy birliğiyle bozdu.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATAN EŞE 'MAHKUMİYET' KARARI

Sanığın attığı mesaj içeriklerinin tespit edildiği, eşinin açıkça rızasının bulunmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın cinsel içerikli mesajları cep telefonu aracılığıyla gönderdiği, Türk Medeni Kanunu'nun 197. maddesinin boşanma aşamasındaki eşlere ayrı yaşama imkanı tanıyıp, bu süreçte katılanın sanığın taciz içerikli eylemlerine açıkça rızasının bulunmadığının anlaşılması karşısında, üzerine atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçeyle beraatine hükmedilmesi kanuna aykırıdır."

Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde "cinsel taciz" suçunu işleyenlere mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi, suçun, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi halinde ise cezanın yarı oranında arttırılması öngörülüyor.

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(AA)

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boşanma davası

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