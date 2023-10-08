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Eşine erkek hemşire iğne yaptı diye hemşireyi darp etmişti! Bakan Koca o şüpheli için yeni kararı duyurdu

08.10.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'ye saldırıp, burnunu kıran Kadir Fatih S., adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Tepki çeken olayla yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şüpheliyle ilgili tutuklu yargılanma talebi çıkarıldığını ve her yerde arandığını açıkladı.

Olay, 6 Ekim'de Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; rahatsızlanan kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı. Bu sırada çıkan tartışmada Kadir Fatih S., erkek hemşirenin yüzüne yumruk attı. Erkek hemşire yere yığılırken, saldırgan gözaltına alındı. Burnu kırılan Mehmet Şah Bilge ise tedaviye alındı.

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"O SÖZLER ZORUMA GİTTİ"

Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten Kadir Fatih S., "Eşim iğnesinin yapılması için perde ile dizayn edilen alandaki yatağa uzandı. Bu sırada içeriye erkek hemşire geldi ve benden perdenin dışına çıkmamı istedi. Ben de çıktım, iğne yapıldıktan sonra hemşire bana bakarak, 'Seni perdenin dışına çıkarmam zoruna mı gitti?' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybederek, ona saldırdım. Hem eşimin hastalığı hem de hemşirenin o sözleri yüzünden kendimi kaybettim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım" dedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kadir Fatih S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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BAKAN KOCA: TUTUKLU YARGILANACAK

Türkiye'de gündem olan ve tepki çeken olayla ilgili bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce hakkında tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.


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Hemşire Fahrettin Koca iğne

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