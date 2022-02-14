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Eşine hayat oldu! "14 Şubat bu kez daha anlamlı olacak"

14.02.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 39 yaşındaki Filiz Öztürk, siroz ve karaciğer kanseri tanısı konulan 17 yıllık eşi Kuzey Öztürk’e karaciğerini verdi. Nakille yaşama tutunan Kuzey Öztürk, "Eşim bana en güzel, en kutsal hediyeyi verdi. Böylesine değerli bir hediyeyle hayat buldum" derken eşi Filiz Öztürk ise "Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlardık. Operasyon nedeniyle evde kutlayacağız ama bu kez daha anlamlı olacak" diye konuştu.

Eşine hayat oldu! "14 Şubat bu kez daha anlamlı olacak"

Balıkesir Burhaniye'de yaşayan siroz teşhisi konulup, karaciğerinde tümör tespit edilen Kuzey Öztürk, eşinin verdiği karaciğerle yeniden hayat buldu. "Böylesine değerli bir hediyeyle hayat buldum" diyen Öztürk, herkesin kendisi gibi şanslı olmayacağını ifade ederek organ bağışı çağrısında bulundu. Kuzey Öztürk'ün eşi Filiz Öztürk ise "Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlardık. Operasyon nedeniyle evde kutlayacağız ama bu kez daha anlamlı olacak" dedi.

SARILIK ŞİKAYETİYLE GİTTİ, SİROZ TEŞHİSİ KONULDU

Yeni Asır'ın haberine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 11 yaşında 'Umut' isminde bir çocuk babası Kuzey Öztürk, geçen temmuz ayında sarılık şikayetiyle doktora gitti. Ancak, sorunun basit olmadığı ortaya çıkınca Öztürk, tanı ve tedavi için eşi Filiz Öztürk ile İzmir'e geldi. İzmir'deki özel bir hastanede Öztürk'e siroz teşhisi konulup, karaciğerinde tümör tespit edildi.

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HİÇ DÜŞÜNMEDEN EŞİNE DONÖR OLDU

Hem siroz hem de karaciğer kanserine kesin tedavi olarak nakil önerildi. Nakil gündeme gelince hiç düşünmeden 17 yıllık eşine donör olmak isteyen Filiz Öztürk'ün tetkikleri yapıldı. Uygun olduğu belirlenince de çift, oluşturulan ekip tarafından ameliyata alındı. Nakil başarıyla gerçekleşti.

"KADAVRADAN BAĞIŞ BEKLEYECEK ZAMANI YOKTU"

Kuzey Öztürk'ün karaciğer sirozu ve erken evre karaciğer kanseri olduğunu belirten Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, "Kuzey Öztürk acil bir şekilde karaciğer nakli olması sayesinde hem sirozdan hem kanserden kurtuldu. Karaciğer nakli olması gereken hastalar eğer evlilerse, ilk gönüllü verici adayları eşleri oluyor. Öztürk çiftinde de bunu yaşadık. Filiz Hanım ilk gönüllü adaydı. Kuzey Bey'in de kadavradan bağış bekleyecek zamanı yoktu. Eşi uygun donör olunca nakil de uzun zaman beklenmeden gerçekleştirildi" dedi.

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"14 ŞUBAT BU KEZ DAHA ANLAMLI OLACAK"

Öztürk çiftini, hastalık sürecinde Filiz Öztürk'ün ikizi Güliz Sezer ve Kuzey Öztürk'ün ikizi Aylin Çağlar da yalnız bırakmadı. İkiz kardeşlerinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığı Filiz-Kuzey Öztürk çifti ise kontrole geldikleri hastanede hem sevgiye hem de organ bağışının önemine dair mesajlar verdi. Filiz Öztürk, "Nikah masasında verdiğimiz sözler öylesine söylenmiş sözler değildi. Bizim sözümüz söz. Eşim de benim için aynı fedakarlığı yapardı. O benim hayat arkadaşım, oğlumun babası. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta birbirimize desteğiz. Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlardık. Operasyon nedeniyle evde kutlayacağız ama bu kez daha anlamlı olacak" diye konuştu.

"BÖYLESİNE DEĞERLİ BİR HEDİYEYLE HAYAT BULDUM"

Kuzey Öztürk de, "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Çünkü eşim bana en güzel, en kutsal hediyeyi verdi. Böylesine değerli bir hediyeyle hayat buldum. Ancak benim kadar şanslı olmayan hastalar var. Vericileri yok ve bağış bekliyorlar. Organlar toprak olmasın, hayat versin istiyoruz. Ve herkesi organ bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.

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Sevgililer Günü Balıkesir
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