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Eşine iğne yapan erkek hemşireye kabusu yaşattı! 'Nasıl olur da benim karıma...'

07.10.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da Kadir Fatih S., evinde rahatsızlanan eşini Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste görevli hemşire Mehmet Şah Bilge, hasta kadına iğne yaptı. Kadir Fatih S., 'Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar’ diyerek hemşire Bilge'ye saldırdı. Kadir Fatih S., Bilge'yi darbederek burnunu kırarken, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Eşine iğne yapan erkek hemşireye kabusu yaşattı! 'Nasıl olur da benim karıma...'

Tepki çeken olay, dün gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.

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Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., 'Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar’ diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı.

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Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları ‘beyaz kod’ verdi.

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Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı.

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Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Hemşire Şanlıurfa darp hastane iğne

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