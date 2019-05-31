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EŞİNE ÖNCE ARAÇLA ÇARPTI, SONRA DÖVÜP, TABANCAYLA YARALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 07:47 | Son Güncelleme

ADANA'da kavga ettiği eşi Mehmet K.'nın önce hafif ticari araçla çarpıp, ardından da darp ettiği ve tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen Hacer K., tedavi altına alındı.

ADANA'da kavga ettiği eşi Mehmet K.'nın önce hafif ticari araçla çarpıp, ardından da darp ettiği ve tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen Hacer K., tedavi altına alındı. Mehmet K. ise eşini getirdiği hastanede gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartıştığı eşine sinirlenen Mehmet K., iddiaya göre, kadına önce hafif ticari aracıyla çarptı, sonra da darp edip tabancayla bacağından vurdu. Bu sırada olay yerinde kendisine engel olmaya çalışan oğlunu da darp eden Mehmet K., yaralı eşini aynı araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Hacer K.'nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Mehmet K., ise polise gelen ihbar doğrultusunda hastanede polisler tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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