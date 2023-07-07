HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini bıçaklayarak öldüren kadından dehşete düşüren sözler! 'Eve başka erkekler alıyordu, beni o erkeklere pazarlıyordu'

Eşini bıçaklayarak öldüren kadından dehşete düşüren sözler! 'Eve başka erkekler alıyordu, beni o erkeklere pazarlıyordu'

07.07.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Sibel Yıldız (26), boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız'ı (35) göğsünden bıçaklayıp öldürdü. Akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen Yıldız hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Yıldız, ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Eşini bıçaklayarak öldüren kadından dehşete düşüren sözler! 'Eve başka erkekler alıyordu, beni o erkeklere pazarlıyordu'

Dehşete düşüren olay, Ekim 2021'de, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Sibel Yıldız, eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi. Çift arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü; Sibel Yıldız, Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Sibel Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasıyla hazırlanan iddianameyle, Sibel Yıldız hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

84ba7309e5668e15c8e99f5c6a63eae2

'BIÇAĞI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIRKEN ONA DENK GELDİ'

Sanık Yıldız, ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine ben evden çıkıp ailemin yanına gittim. Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Ben bıçağı onun elinden almaya çalışırken bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı ben aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım" dedi.

beecd77731a4ed25db6839deaa4dfd9d

EV HAPSİ İSTEDİ

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına da tutuklu sanık Sibel Yıldız, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkemede, adli tıp kurumundaki incelemede Sibel Yıldız'ın akli dengesinin yerine olduğuna dair rapor okundu. Savcı, Sibel Yıldız hakkındaki mütalaasını açıklayıp, 'Eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Tutuklu sanık Sibel Yıldız, 3 çocuğu olduğunu belirterek, "Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Mahkeme tahliye kararı vermeyecekse cezamın ev hapsine çevrilmesini isterim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet’ten ‘şatafatlı düğün’ uyarısı!Diyanet’ten ‘şatafatlı düğün’ uyarısı!
Canlı yayında tansiyon bir anda yükseldiCanlı yayında tansiyon bir anda yükseldi
MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkatMEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat
Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.