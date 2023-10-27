Eşini çocuklarının gözü önünde katletti! Akılalmaz detay ortaya çıktı: 1 gün önce kutlama yapmışlar! Doğum günü pastası...

Korkunç olay, 26 Ekim Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Y.E.'nin (53), karısı Seda E.'ye (35) “aracı alıp şehir dışına gideceğim” demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

"ARABASIZ GİT" DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Seda E.'nin eşine “arabasız git” demesi üzerine tartışma büyüdü. Y.E., 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda E.'yi tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşuları, silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Y.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

KARISINI ÖLDÜRMEDEN 1 GÜN ÖNCE AİLECEK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

25 Ekim günü doğum günü olan Seda E.'nin, kendisini öldüren eşi Y.E. tarafından o gün cinayetin işlendiği apartmanın bahçesinde doğum gününün kutlandığı öğrenildi.

Y.E., eşine yaptırdığı pastada, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdı.

TUTUKLANDI! "KORKUTMAK İSTEDİM"

Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından Y.E. (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.E.'nin ifadesinde, “Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım” dediği öğrenildi. Seda E.'nin cenazesi ise ailesi tarafından Ceyhan Asri Mezarlığı’nda defnedildi. (İHA)





