HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini, çocuklarının gözü önünde öldürmüştü! Mahkemede ilginç savunma: Bıçağı elinden almaya çalışırken...

Eşini, çocuklarının gözü önünde öldürmüştü! Mahkemede ilginç savunma: Bıçağı elinden almaya çalışırken...

15.06.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da eşini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz'ın mahkemedeki savunması dikkat çekti. Olay gününü anlatan sanık, eşinin "O kadının yanından mı geliyorsun?" sözleri sonrası tartışma çıktığı ve boşanmak istediğini söylediğini belirtti. Bunu üzerine eşinin kendisine zarar vermeye başladığını öne süren Korkmaz, "Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti” dedi.

Eşini, çocuklarının gözü önünde öldürmüştü! Mahkemede ilginç savunma: Bıçağı elinden almaya çalışırken...

Karısı Reyhan Korkmaz'ı, çocuklarının da evde olduğu sırada bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz, duruşmadaki son savunmasında, “Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti” dedi...

Ankara’nın Mamak ilçesinde dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz’ı 4 çocuğu evde bulunduğu sırada bıçaklayarak öldürmekten yargılanan inşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Salonda sanık Korkmaz'ın yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu.

İş adamı Yüksel Duman, sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu! Karısına not bırakmış...İş adamı Yüksel Duman, sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu! Karısına not bırakmış...

“BIÇAĞI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞAZINA İSABET ETTİ”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Korkmaz, “Olay günü eve alışveriş yaptıktan sonra tıraş olup gittim. Duşa girdikten sonra odaya gelen eşim ‘O kadının yanından mı geliyorsun, o yüzden mi duşa girdin?’ dedi ve küfür etti. Ben bu kıskançlık durumunun böyle devam etmeyeceğini söyleyip, boşanma teklifinde bulundum. Bunu duyunca eşim kendisini öldüreceğini söyleyerek bıçağı kendi vücuduna vurmaya başladı. Bıçağı elinden almaya çalışırken de boğazına isabet etti. Kesinlikle o bıçağı ben vurmadım” dedi.

etkry

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatı ise olayın tasarlamayla gerçekleşmediğini, bıçaklamaya dair net bir delil olmadığını ve bu durumdaki şüphenin sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiğini beyan etti. Sanığın ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, sanık Korkmaz hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa ettiİğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti
Yunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayıYunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı
Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

İlginizi Çekebilir

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.