HABER

Eşini geri getirmek için, gasp senaryosu ile kendini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisi arayan Hikmet Özgür (63), evine giren gaspçı tarafından bıçaklandığını söyledi.

Eşini geri getirmek için, gasp senaryosu ile kendini bıçakladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisi arayan Hikmet Özgür (63), evine giren gaspçı tarafından bıçaklandığını söyledi. Araştırma yapan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, hastanede tedavi gören Özgür'ü sorguya aldı. Özgür, "Bunalımdaydım, eşim eve dönsün diye kendi kendime zarar verdim. Sonra beni başkasının bıçaklandığını söyledim" dedi.
Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Hikmet Özgür, polisi arayıp, tanımadığı kişilerin eve gelerek kendisini bağladığını ve bıçaklayarak 300 lirasını aldıklarını söyledi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği eve gelerek karın ve boğazından hafif şekilde bıçaklandığını gördü. Olay yerine ise 112'i ekipleri, yaralı adamı hastane kaldırdı.
GASP YALANINI POLİS BOZDU
Olayın ardından, ekipler çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 boyunca civarda araştırma yapan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, hastanede tedavi gören Özgür'ü sorguya aldı. Özgür ise psikolojik sorunlarının olduğunu, eşinin eve dönmesi için böyle bir şey yaptığını söyleyerek, "Bunalımdaydım, kendi kendime zarar verdim. Sonra beni başkasının bıçaklağını söyledim" dedi.
Bunun üzerine ekipler, Özgür'e idari para cezası kesti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eşini geri getirmek için, gasp senaryosu ile kendini bıçakladıEşini geri getirmek için, gasp senaryosu ile kendini bıçakladıEşini geri getirmek için, gasp senaryosu ile kendini bıçakladı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bolu'da su dolum fabrikası alev alev yandıBolu'da su dolum fabrikası alev alev yandı
Kudüs'te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu Kudüs'te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da doktorları bile şaşkına çeviren doğum! Tam 9 tane...

Amasya'da doktorları bile şaşkına çeviren doğum! Tam 9 tane...

Kudüs'te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu

Kudüs'te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu

Dünya, uzaydan fotoğraflandı! O manzaralara bir de böyle bakın

Dünya, uzaydan fotoğraflandı! O manzaralara bir de böyle bakın

Eşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtı

Eşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtı

Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.