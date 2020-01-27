Eşini öldürdüğü iddia edilen kocanın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, tartıştığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla Hasan Deligözoğlu'nun ‘’eşini kasten öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Ayten Deligözoğlu’nun ailesi de hazır bulundu. Söz verilen müşteki Sultan Gültepe, olayda hayatını kaybedenin kardeşi olduğunu, kız kardeşinin sanık olan eşi tarafından hem fiziksel, hem de sözlü şiddet gördüğünü anlattı. Gültepe, ‘’Sanık kardeşime çocukları göstermeyeceğini, kardeşlerini öldüreceğini söyleyerek baskı altında tutuyordu. Kız kardeşim bana bu şekilde anlattı. Kız kardeşim bana ‘abla ben çocuklarımı bırakamam, beni çekip vursa da çocuklarımı bırakamam’ diyordu. Kız kardeşim öldüğünde bile gözünün ve bacağının biri mordu. Kız kardeşime ölmeden önce bile işkence uygulamış. Sanık 3 yaşındaki çocuğunun eline sussun diye silahını vermiş. Kardeşim bu duruma itiraz edince ‘o erkek çocuğu alışsın, öğrensin’ demiş. Şikayetçiyim.’’ diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Meral İzgi, duruşmada tanık olarak dinlenecek çocuğun yaşı küçük olduğundan avukatlar dışındaki herkesi salondan çıkarttı. Duruşmada tanık olarak dinlenen 11 yaşındaki M.D, annesinin elindeki silahla babasına bir şeyler söylediğini, annesinin kendisine "odana geç" dediğini ve odasına geçerek uyuduğunu söyledi. Daha sonra silah ve babasının seslerine uyandığını anlatan tanık M.D, annesinin koridorda yerde yattığını gördüğünü, şu anda halasıyla kaldığını, olaydan sonra dayılarıyla, anneannesiniyle ve teyzeleriyle hiç görüşmediğini, babasıyla cezaevinde görüştüğünü, babasıyla bu olayla ilgili konuşmadığını belirtti. Söz alan müşteki Sultan Gültepe de çocuklarla görüşmek istediklerinde telefonlarının engellendiğini, çocukların kendileriyle görüştürülmediğini aktardı. Müştekilerin avukatı Hasret Adıgüzel, sanığın önceki celsede beyanında kanlı giysilerini avukatına verdiğini ve ondan çöpe atmasını istediğini, avukatın da bu giysileri attığını söylediğini hatırlatarak, bu avukatın dinlenmesini ve hakkında suç delillerini yok etmek suçundan suç duyurusunda bulunulmasını ve olayın meydana geldiğini evde yaşayan çocukların, gelişimleri için koruma altına alınmasını talep etti.