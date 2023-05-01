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  4. Eşini öldürmeden önce internetten cezaları aratmıştı! Mahkeme kararını verdi

Eşini öldürmeden önce internetten cezaları aratmıştı! Mahkeme kararını verdi

01.05.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç’ın boğazını kesip öldüren, kayınvalidesi Şule B.'yi de bıçakla yaralayan Ali Alkılınç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şahsın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan ’Şizofren nedir’, ’Aldatan eşini öldürmek cezası’, ’Aldatma mesajları’ ve ’Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur’ gibi aramalar yaptığı belirlenmişti. İşte olayın detayları...

Eşini öldürmeden önce internetten cezaları aratmıştı! Mahkeme kararını verdi

Kan donduran olay, 9 Haziran 2020’de saat 22.00 sıralarında Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelmişti. Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç’ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.’nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine girmişti. Ali Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.’yi, bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç’ın boğazını keserek öldürmüştü.

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İNTERNETTEN CEZALARI ARATMIŞ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mahkeme sürecinde Ali Alkılınç’ın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan ’Şizofren nedir’, ’Aldatan eşini öldürmek cezası’, ’Aldatma mesajları’ ve ’Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur’ gibi aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı.

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CEZASI BELLİ OLDU

Yapılan sorgulamaların ardından Elazığ Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Alkılınç’a eşi Aslıhan Alkılınç’ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Şule B.’yi de öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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DHA

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