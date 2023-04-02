HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini sırtından bıçakladı, kızını alıp kaçtı! İfadesi şaşkına çevirdi

Eşini sırtından bıçakladı, kızını alıp kaçtı! İfadesi şaşkına çevirdi

02.04.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Kavak ilçesinde kan donduran bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Murat D. (46), tartıştığı eşi Yasemin D.'yi (32) sırtından 3 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Murat D., daha sonra 5 yaşındaki kızını da yayına alarak olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Murat D.'nin ilk ifadesi ise şaşkına çevirdi. İşte olayın detayları...

Eşini sırtından bıçakladı, kızını alıp kaçtı! İfadesi şaşkına çevirdi

Dehşete düşüren olay, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Murat D. ile eşi Yasemin D. iddiaya göre ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Murat D., eşi Yasemin D.'yi sırtından 3 kez bıçaklayıp, 5 yaşındaki kızını da alıp kaçtı.

Kavak Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

8ea90a5cc34fe96dc947e0c185d4a314

Canik ilçesinde gözaltına alınan Murat D. ise ilk ifadesinde, "Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"
4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...
İnce'den dikkat çeken paylaşımİnce'den dikkat çeken paylaşım
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

İki kadınla alem yaptı! Putin sinirlendi

İki kadınla alem yaptı! Putin sinirlendi

Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler

Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler

2 TL'den fazla indirim olacak...

2 TL'den fazla indirim olacak...

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!

Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.