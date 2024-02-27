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Eşini ve kızlarını katletti, sözleri şaşkına çevirdi! 'Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor'

27.02.2024 10:45
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Ümraniye'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney'in ifadesi ortaya çıktı. Suat Güney hakimlik ifadesinde, "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi. İşte detaylar...

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan sitede 23 Şubat Cuma günü meydana gelen olayda, iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney (30) ve Miney Güney'i (31) daha sonra da dini nikahla yaşadığı Yasemin Ünlü'yü tabancayla öldürdü.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada; güvenlik kameraları takip edilerek, kaçan Suat Güney'in bir süre sonra otomobilini bıraktığı ve yanına otomobille gelen başka biriyle kaçışını sürdürdüğü belirlendi. Otomobili, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip eden ekipler, şüphelinin Kartal Karlık Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bir kickboks salonuna gittiğini belirledi.

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Belirlenen adrese yapılan operasyonla şüpheli Suat Güney gözaltına alındı. Suat Güney'in üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Şüpheli Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Şubat Cumartesi günü Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"UZAYLI ALÇAKLARIN PEŞİNE NEDEN DÜŞÜLMÜYOR"

Şüpheli Suat Güney hakimlikteki ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet uzaylı Ümraniye
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