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Eşinin deprem korkusu üzerine üretti, gören şaşırıyor! Önü televizyon ünitesi, arkası...

23.02.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin deprem korkusu, İzmirli emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan'ı harekete geçirdi. Emekli adam, eşinin korkusu nedeniyle TV ünitesi görünümlü, 66 ton ağırlığa dayanabilen deprem kabini üretti. Kabinin içerisinde ise emniyet kemerinden şarj aleti, sandık ve sirene kadar adeta yok yok. "Talep gelince bu iş ticarete döküldü" diyen Tozan, "Tasarım bana ait ama işin fikir anası eşim. Eşim artık en ufak bir sallantıda elindekini bırakıp saniyeler içerisinde kabine giriyor. İçi rahat." dedi.

Eşinin deprem korkusu üzerine üretti, gören şaşırıyor! Önü televizyon ünitesi, arkası...

İzmir’de yaşayan emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, eşinin İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde çok korkması üzerine uzmanların da görüşünü alarak televizyon ünitesi görünümlü deprem kabini üretti. Talep gelince kişiye özel siparişle kabin tasarlayan Tozan, “Biz tedbirimizi alalım, takdir Allah’ın; kurtarılmayı bekleyeceğiz. Gönül ister ki herkesin evinde bu ünite olsun ama Allah kullandırmayı nasip etmesin, yani deprem görmeyelim” diyerek 66 ton ağırlığı kaldırabilen deprem kabinini anlattı.

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DEPREM KABİNİ ÜRETEN MUSTAFA TOZAN: “FİKİR ANASI EŞİM”

Tozan, “Eşimin deprem korkusu nedeniyle bu üniteyi tasarladım. İzmir depreminde çok korktu ve ona bir kabin yapmamı istedi. İki kişilik deprem ünitesini yapınca talep geldi. Talep gelince bu iş ticarete döküldü. Kişi sayısına, dairenin durumuna göre kişiye özel siparişleri tasarlamaya başladım. Amacımız insanlara yardımcı olmak ama bunu yaparken nafakamızı da çıkarıyoruz. Tasarım bana ait ama işin fikir anası eşim. Onun bulduğu eksikleri sırayla kabine ekledik ve proje şimdiki halini aldı. Eşim artık en ufak bir sallantıda elindekini bırakıp saniyeler içerisinde kabine giriyor. İçi rahat” dedi.

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ÖNÜ TELEVİZYON ÜNİTESİ, ARKASI DEPREM KABİNİ

Deprem kabininin özelliklerini anlatan Tozan, “Bu ünite çelikten yapıldı. Dışı MDF ile kaplı. Çarpma olmaması için iç tarafı yine MDF ve döşeme ile kaplandı. Ayrıca ünite içerisinde emniyet kemeri, şarj olabilir akü ile led aydınlatma, şarj aleti, siren mevcut. Ünitede oturma alanı var ve altı sandık şeklinde. Bu sandığa yiyecek, su, battaniye, yedek akü, alet takımı, ilaç, yangın tüpü gibi ihtiyaç duyulan eşyalar konulabilir. Üniteyi alanlar içeriye oksijen tüpü koyabilir ancak içeride zaten havalandırma delikleri de var. Alanı doğru kullanmak için deprem ünitesinin önünü televizyon ünitesi gibi tasarladım. Önünde televizyon var, hemen arkası deprem ünitesi oldu. İnşaat mühendisleri ile yaptığımız testlerle tek noktadan duran darbe karşısında 66 tona kadar dayanabilen bir kabin" diye konuştu.

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Projeyi mütevazı bir demir atölyesinde ve arkadaşının mobilya dükkanında tasarladığını belirten Tozan, kabini uzmanlara test ettirdiğini ve projenin patentini aldığını kaydetti. (İHA)

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