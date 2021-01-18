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Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken kişi: Kazara oldu

18.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken kişi: Kazara oldu

Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. (23) ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A.’nın (28), ifadesi ortaya çıktı. Ali A.'nın, ''Kendime çay doldururken elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim kazara olmuş bir olay'' dediği öğrenildi.

Olay, 9 Ocak'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 6 yıl önce evlenen Ali A. ve Rukiye A. çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye A., 2019 yılının şubat ayında evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ay ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için yeniden barışıp, birlikte yaşamaya başladı.

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Rukiye A., iddiaya göre olay günü eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerine de geldi.

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Komşuların çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye A., ile kızı Eylül tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatı Ali A.'nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

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‘KAZARA OLDU’

Olayın ardından gözaltına alınan Rukiye A.,’nın kocası Ali A., çıkarıldığın nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali A.’nın ifadesinde, “Ben eşime hiç şiddet göstermedim. Olay günü salonda yatıyordum. Eşim odaya geldi. 'Kalk çocuğa bak' dedi. Kahvaltı için çay demlemişti, ben de kendime çay dolduruyordum. Bu sırada bana hakaretler etmeye başladı. Çay doldurduğum sırada elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim. Kazara olmuş bir olay” dediği öğrenildi.

DHA

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