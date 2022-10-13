Esir düşen Rus askerden olay itiraf! Savaşa öylesine ilginç bir nedenden dolayı katılmış ki...

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın gözünü ve kulağını bölgeye çevirmesine yol açtı. Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede her iki taraftan da askerler hayatlarını kaybettiler. Bazı askerler de esir düştü. Esir düşen Rus askerlerden biri ise savaşa neden katıldığını bir yayında itiraf etti. Askerin savaşa katılma nedeni çok sayıda kişiyi şaşırttı. İşte detaylar!

OYUN BORÇLARI YÜZÜNDEN SAVAŞA KATILMIŞ!

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, kimliği paylaşılmayan bir Rus savaş esiri, YouTube yayını yapan Volodimir Zolkin adlı bloggerın yayınına katıldı. Esir düşen Rus asker, savaşa bir tür tank savaşı temalı oyun olan World of Tanks oyunu yüzünden girdiği borcu ödemek için katıldığını itiraf etti.

8 Ekim'de yayımlanan videoda verdiği bilgilere göre, Rus savaş esiri, savaştan önce bir mağazada çalışırken müşterinin biri kredi kartını unutmuş. O da karttan 5 bin Rus Rublesi (yaklaşık 1500 TL) para çekmiş ve bu parayla World of Tanks oyununda kullanılan oyun içi paralardan satın almış.

Rus esir, polis tarafından yakalanmış ve çaldığı 5 bin Rus Rublesini geri vermiş. Ancak 300 bin Rus Rublesi (yaklaşık 90 bin TL) para cezasını ödeyememiş. Hal böyle olunca, borçlarını ödeyebilmek için Ukrayna cephesinde üç ay savaşa katılmaya karar vermiş. Ancak bir noktada esir düşmüş.

Rus asker, savaşa katılmadan önce de bir vukuata imza atmış. TikTok'ta bir sohbet odasının moderatörlüğünü yaparken buradaki bir kadına hediye almak istemiş ve bunun için de pek tabii borca girmiş. Öyle ki üç ila 4 ay içinde 50 bin Rus Rublesi (yaklaşık 15 bin TL) harcamış.

