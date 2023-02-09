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Eski AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel ve kardeşi aracın içinde ölü bulundu

09.02.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel ve kardeşi aracın içinde ölü bulundu. 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi ve kriminal incelemenin ardından belli olacak. İşte haberin detayları...

Eski AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel ve kardeşi aracın içinde ölü bulundu

Eski AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel ile kardeşi Berke Yüksel, Ankara’daki bir dinlenme tesisinde otomobilin içinde ölü olarak bulundu.

Olay, dün Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Eski Gaziemir Belediye Başkanı Adnan Yüksel’in oğlu olan ve bir dönem AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Adil Yüksel’in (35) ekonomik sıkıntı içerisine girdiği iddia edilirken, kardeşi Berke Yüksel (30) ile birlikte Ankara’dan İzmir’e dönüş yolundaki dinlenme tesisinde, otomobilin içinde hareketsiz bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi değerlendirilen 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi ve kriminal incelemenin ardından belli olacak.

Yüksel kardeşlerin cenazeleri, İzmir'e getirilip defnedilecek. (İHA)

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İzmir ak parti

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