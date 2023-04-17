Eski Almanya Başbakanı Merkel'e üstün hizmet ödülü

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın en yüksek üstün hizmet ödülü olan Liyakat Nişanı'nın Büyük Haç'ı ile onurlandırıldı.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merkel'e özel tasarımla hazırlanan Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'nın Büyük Haçı'nı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Angela Merkel'e verilen Büyük Haç'ın "özel versiyonunun" istisnai bir nişan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nişan, en son 25 yıl önce Helmut Kohl'e ülkemizin birliğine yaptığı hizmetlerden ötürü verilmişti. Bugün, Angela Merkel'i bu şekilde onurlandırmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Şansölye, olağanüstü uzun görev süreniz ve demokrasiyi güçlendirmek için ikna edici bir şekilde kullandığınız olağanüstü siyasi yaşamınız için sizi onurlandırmak istiyorum. Ülkemizin eşi benzeri görülmemiş zorluklar altında yeni ekonomik başarılar elde etmesine yardımcı oldunuz. İşsizlik belasının çoğu Alman için dehşetini giderek yitirdiği, neredeyse kesintisiz bir ekonomik büyümenin yaşandığı 16 yılı geride bıraktık."

Merkel'in beklenmedik durumlarla nasıl başa çıkılacağını bildiğini vurgulayan Steinmeier, "(Berlin) Duvar yıkıldığında 35 yaşındaydınız. Duvar yıkıldıktan 16 yıl sonra başbakanlık makamına seçilen ilk Doğu Almanya vatandaşı ve aynı zamanda ilk kadın oldunuz." ifadesini kullandı.

"ALMANYA'YI, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ OLARAK GÜÇLENDİRMEYİ BAŞARDINIZ"

Steinmeier, Merkel'i küçümseyenlerin yanıldığını belirterek, "Çünkü görev sürenizin sonunda Almanya'yı, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak güçlendirmeyi başardınız. Bu, hiçbir zaman kolay olmadı. Görev süreniz boyunca olağanüstü durumlar ve krizler birbiri ardına sıralandı ve bazen üst üste geldi. Lehman, avro krizi ve Kovid-19 pandemisinden bahsetmem yeterli. Krizlerle nasıl başa çıkılacağı ve krizlerden nasıl çıkılacağı konusunda her zaman tartışmalar oldu. Ancak pek çok ülke, bu aşamayı ülkemiz kadar iyi atlatamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel'in üç becerisine işaret eden Steinmeier, bunların gerçekler konusundaki ısrarı, müzakere sanatı ve uzlaşma yeteneği ile devletin en temel ilkelerini koruma kararlılığı olduğunu kaydetti.

Yanlış olduğunu anladığı kararları düzeltmenin de Merkel'in bir özelliği olduğunu söyleyen Steinmeier, "Siz bunu yapabildiniz. Bir demokraside kendi kendini düzeltme, otokrasilerin bilmediği ve sırf bu nedenle kötülemememiz gereken yüksek ve vazgeçilmez bir erdemdir." dedi.

"16 YIL BOYUNCA ALMANYA'YA HIRSLA, ZEKAYLA VE TUTKUYLA HİZMET ETTİNİZ"

ABD için Avrupa'daki belirleyici muhatabın Merkel olduğuna işaret eden Steinmeier, George W. Bush ve Barack Obama'nın dahi zor zamanlarda Batı dünyasının lideri olarak Merkel'i övdüklerini, Merkel'in Donald Trump döneminde ise diyalog içinde kalmayı başardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bir kadın ve bir Doğu Alman olarak Merkel'in başbakanlık makamına damga vurduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu iz, başkalarına siyasi sorumluluktan kaçınmamaları için ilham veriyor. Çünkü siz, her zaman kendini öne çıkarmak yerine davaya öncelik veren bir tarz geliştirdiniz. 16 yıl boyunca Almanya'ya hırsla, zekayla ve tutkuyla hizmet ettiniz. 16 uzun yıl boyunca özgürlük ve demokrasi için, ülkemiz ve halkımızın refahı için yorulmadan çalıştınız."

Ödül töreninde, Başbakan Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann da hazır bulundu.

Şimdiye kadar sadece eski başbakanlar Konrad Adenauer ve Helmut Kohl, bu en yüksek onura layık görülmüştü.

Adenauer, Kohl ve Merkel, Almanya'da en uzun süre görev yapan üç başbakan oldu. (AA)

