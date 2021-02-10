Eski başkan Trump'ın 'seçim sonuçlarını etkileme' girişimine soruşturma açıldı

Fulton Bölgesi Başsavcısı Fani Willis’in ofisinden yapılan açıklamada, Trump’ın eyalet sekreteri Brad Raffensperger'e "seçim sonuçlarının kendi lehine çevrilmesi için" adım atması çağrısında bulunduğu 2 Ocak’taki telefon konuşmasına cezai inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Eyalet sekreterliğine ve valiliğe soruşturmayla ilgili mektup gönderildiği belirtilen açıklamada, seçimleri etkileme ile ilgili bütün kayıtların incelenmek üzere muhafaza edilmesinin istendiği aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma talebinde, Trump’ın veya herhangi bir yetkilinin isminin kullanılmadığı bilgisi de paylaşıldı.

TRUMP'IN GEORGİA EYALET SEKRETERİNDEN SEÇİM SONUÇLARINI DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİĞİ İDDİASI

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, 2 Ocak’ta yaptığı telefon görüşmesinde Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e "seçim sonuçlarının kendi lehine çevrilmesi için" adım atması çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

Daha sonra Washington Post gazetesi tarafından yayınlanan, yaklaşık 1 saatlik görüşme kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şu: elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık." şeklindeki sözleri tartışma yaratmıştı.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden Georgia'da sonuçlar, 11 bin 779 farkla Joe Biden lehine tescil edilmişti.

Trump'ın eyaletteki seçim sonuçları tescil edilmesin yönündeki mahkeme başvuruları ise karşılıksız kalmıştı. (AA)

