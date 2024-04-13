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Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü! Cesedi mezarlığa bırakıp kaçtı

13.04.2024 12:08
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Kan donduran haber bu kez İstanbul, Pendik'ten geldi. Eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve arkadaşları İkrami Güler alkol almak için eve geldiler. Lavaboya kalkan Karanlık, arkadaşının Uzan'a sarkıntılık yaptığını duydu. Önce arkadaşını kapıya çağıran Karanlık daha sonra yumruklayarak Güler'i öldürdü. Karanlık ve Uzan ikilisi daha sonra arkadaşlarının cansız bedenini mezarlığa bırakarak kaçtı. İşte korkunç olayın detayları...

Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü! Cesedi mezarlığa bırakıp kaçtı

Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.

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Öldürülen İkrami Güler

YUMRUKLA ÖLDÜRDÜ, MEZARLIĞA BIRAKIP KAÇTI

Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler.

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Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

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ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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CİNAYETTEN SONRA EVDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

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"BAĞIRIŞMA SESLERİ DUYDUM"

Mahalle sakini Fatih Aydın, "Saat 02.00 sıralarında bağrışma sesleri duydum. Kadın heralde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.

(OZEL)----PENDIKTE-ESKI-BOKSOR-ARKADASI_38828 (4)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik boksör
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