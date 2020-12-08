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Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

08.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, bir kafede oturdukları sırada Umut K.'nin cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Umut K. tutuklanırken hazırlanan iddianamede "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi. Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

'DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI'

İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istemediği ancak şüpheli Umut K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, mağdur kadın Z.Y.'nin şüpheli Umut K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Umut K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı. Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi:

"Şüpheli Umut K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.'i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y'yi cinsel ilişkiye zorladı."

'SENİ BURADA KİMSE DUYAMAZ'

Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.

Mağdur kadının şüpheli Umut K.'nin elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü anlatıldı. İddianamede şüpheli, tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

O ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Umut K., Z.Y ve Ö.K'nin kafeye girdiği görülüyor. Bir süre sonra Z.Y.'ye Umut K. tarafından saçından tutularak darp ediliyor. Umut K. genç kadını saçından tutarak tuvalete doğru götürüyor.

Bir süre sonra tekrar kafenin ortasına gelen Umut K.'nin Z.Y'ye sarıldığı görülüyor. Kadın ifadesinde, tehdit nedeniyle Umut K.'ya zorla sarıldığını söylemişti. Görüntülerin devamında ise Z.Y'nin eli sargılı bir şekilde Umut K. ile kafeden ayrılıyor.

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Kaynak: DHA


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