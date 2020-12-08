Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, bir kafede oturdukları sırada Umut K.'nin cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Umut K. tutuklanırken hazırlanan iddianamede "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi. Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

'DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI'

İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istemediği ancak şüpheli Umut K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, mağdur kadın Z.Y.'nin şüpheli Umut K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Umut K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı. Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi: