Eski Cumhurbaşkanı Zuma’nın davası 15 Ekim’e ertelendi

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın davası 15 Ekim’e ertelendi.

Ertelenme tarihi, Pietermaritzburg’daki KwaZulu-Natal Yüksek Mahkemesinde devam eden davada Zuma’nın kovuşturma süresi için başvurusuna ilişkin kararını beklemek üzere hem savunma hem de devlet tarafından kabul edildi.

Avukatı, mahkemeyi ve müvekkilinden nefret eden herkesi Zuma’nın gerçekte kim olduğunu anlamaya ikna edeceğini söyledi.

Bu sabah gerçekleşen mahkemede Zuma’nın avukatı Muzi Sikhakhane, davada mantıksız gecikmeler olduğunu ve davanın siyasi güdümlü olduğunu savunarak eski cumhurbaşkanı aleyhindeki yolsuzluk davasının reddedilmesini istedi. Sikhakhane, Zuma’nın hedef alındığını, çünkü toplumun Zuma’nın suçlandığı şeyi beğenmediğini belirtti.

