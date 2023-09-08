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  4. Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç çatıdan atlayarak intihar etti! Arkadaşlarına son sözü bu olmuş

Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç çatıdan atlayarak intihar etti! Arkadaşlarına son sözü bu olmuş

08.09.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir sitede yerde yatan bir kişiyi görenler ekiplere haber verdi. Yerde yatanın eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç olduğu öğrenildi. Ekipler kanlar içinde yerde yatan Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç'in oturduğu apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÇATIDAN ATLAMIŞ

Genç’in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

ARKADAŞLARINA BUNALDIĞINI SÖYLEMİŞ

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.

OĞLU ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

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Kaynak: DHA

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