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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile görevden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın, sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Çıkarıldıkları mahkemece, Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Ayaz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorguları sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda Mızraklı, Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, gözaltına alınarak emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.

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