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Eski eş dehşeti kamerada! Önce vurdu sonra aracını gasp etti

09.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de filmleri aratmayan bir olay meydana geldi. Telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini buluşmak için çağıran eski koca, silahla dehşet saçtı. Çifti bacaklarından vurarak yaralayan şahıs, silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği bir şahsın da aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği şahsın peşine düştü. İşte olayın detayları...

Eski eş dehşeti kamerada! Önce vurdu sonra aracını gasp etti

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) birbirlerinden boşandı. Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı. Bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.’yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı. Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı. Görüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı.

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ÖNCE VURDU SONRA KOVALAYIP YAKIN MESAFEDEN BİR DAHA ATEŞ ETTİ

Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.’yi tabanca ile yaraladı. Yaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralı şahsa tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti. Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.’nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

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KABZASIYLA KAFASINA VURDUĞU ŞAHSIN ARACINI GASP ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Taner A., yakalanacağını düşünerek gasp ettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesine gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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SALDIRGANIN ESKİ EŞİNİ VE SEVGİLİSİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Polis ekiplerinin Taner A.’yı yakalama çalışmasını sürerken, yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın eski eşini vurduktan sonra ve sevgilisini tabanca ile yaraladığı sonrasında kaçtığı görülüyor.

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İHA

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