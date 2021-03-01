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Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

01.03.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Ankara'da Gülizar Ö., boşandığı eski eşi Necati Ö. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Saldırgan eski koca olay yerinde yakalanırken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan Gülizar Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, pazar günü sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necati Ö., boşandığı eşi Gülizar Ö. ile konuşmak istedi. Necati Ö. ile Gülizar Ö. bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Ö., yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'ye saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Gülizar Ö., ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır oluduğu öğrenildi. Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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