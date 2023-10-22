Eski eşine kabus yaşattı, döktüğü kan yetmedi! Sosyal medyadaki fotoğrafları görünce çılgına döndü: 'Bıçağı kaç defa salladım hatırlamıyorum'

Önce eski eşinin evinde, sonra sevgilisi olduğunu öne sürdüğü O. B. Y.'nin evinde dehşet yaşattı! Bilgehan Gültekin ifadesinde "Kayınvalidemin 'Bilgehan kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm' sözü üzerine kendimden geçtim" derken eski eşine kaç kez bıçak salladığını hatırlamadığını belirtti. Sosyal medyada eski eşiyle O. B. Y.'nin fotoğrafları Gültekin'i çılgına çevirdi.

BIÇAĞI ELİNE GEÇİRİP VAHŞETE İMZA ATTI

Olay, 20 Ekim saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi K. K. ile olan 3 yıllık evliliği 16 Ekim'de günü görülen boşanma davasıyla biten Bilgehan Gültekin, çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesinin de evde olduğu görüşme sırasında çocuklarının velayetini alacağını söyleyen Bilgehan Gültekin, K. K. ile O. B.Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını gösterdi. K. K. ile tartışan Bilgehan Gültekin, eline geçirdiği bıçakla eski eşini 14 yerinden bıçakladı.

DÖKTÜĞÜ KAN YETMEDİ!

Bilgehan Gültekin, daha sonra K. K'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği O. B. Y.'nin evine gitti. Apartman bahçesinde aralarında çıkan arbedede O. B.Y.'yi 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan Gültekin olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilgehan Gültekin ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, olay yerine 500 metre mesafede yaralı halde bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan Gültekin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

TUTUKLANDI

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan K. K. ile O. B. Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilgehan Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KAÇ DEFA SALLADIM HATIRLAMIYORUM"

Bilgehan Gültekin ifadesinde, son olarak K. K.'nın ayrılmak istediğini söylemesi üzerine anlaşmalı olarak mahkemeye başvurduklarını, 16 Ekim'de boşandıkların, 20 Ekim'de K. K.'nin görüntülü araması sonrası çocuklarını ziyarete gittiğini söyledi. Kayınvalidesinin de evde olduğu sırada çocuklarını gördüğünü söyleyen Gültekin, K. K.'ye O. B.Y. ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları göstererek çocukların velayetini alacağını söylemesi üzerine tartışma çıktığını belirtti. Bunun üzerine kayınvalidesi İ. K.'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırdığını ileri süren Gültekin şunları söyledi:

"Kayınvalidem, 'Sen kimin çocuklarını alıyorsun' diyerek bıçağı salladı. Yemek masasının çekmecesindeki küçük bıçak elime geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında sandalye ile vurdum ve kayınvalidemin elindeki bıçak düştü. Elimde küçük bıçakla K. K.'ye yöneldim. Kayınvalidemin 'Bilgehan kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm' sözü üzerine kendimden geçtim. Sonrasını tam hatırlamıyorum. K.'ye doğru bıçak salladım ama kaç defa salladım hatırlamıyorum. K.'ye denk geldi mi, yaralandı mı hatırlamıyorum. Sonra kapıya yöneldim."

"ARAMIZDA ARBEDE OLDU"

Evden çıktıktan sonra O. B.Y'nin evine yöneldiğini belirten Gültekin şöyle konuştu:

"Kapıyı 18-19 yaşlarında bir erkek açtı. O. B.Y., beni kapıda görünce içeri kaçtı. Kapıyı açan kişi de içeri kaçtı. Tekrar geri geldiğinde elinde ekmek bıçağı vardı. Bana doğru yöneldi, elini tuttum. Aramızda arbede oldu. Bu arada O. B.Y., arbededen yararlanarak kaçmaya çalıştı. Ben de kovaladım. Bahçeye çıktık. O. B.Y. kaçarken trafik ışıklarında bir ambulans denk geldi. O. B.Y.'yi aldılar. Ben de kaldırıma oturdum. Yanıma gelen iki kişiden polisi aramalarını istedim. Polisler gelince teslim oldum. Parmaklarım ve kolumda yaralanmalar nasıl oldu hatırlamıyorum. O. B.Y.'nin kardeşiyle yaşadığım arbede sırasında gerçekleşmiş olabilir. İ. K.'nin bıçakla üzerime gelmesi ve daha sonra da 'Oğlunu öldürürüm' demesiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum."

AVUKAT ABLA: AĞIR TAHRİK VAR

Kardeşinin eski eşi ve Osman B.Y.'yi ağır tahrik sonucu yaraladığını ileri süren Bilgehan Gültekin'in avukat ablası Gülseren Gültekin ise "Evlilikleri boyunca kardeşimin eşine karşı sadakat, sevecenlik, dürüstlük bunların dışında herhangi bir fiili, hareketi olmamıştır. Bunları zaten zabıtlara da geçirdik. Şiddet asla olmamıştır, kardeşim öyle bir insan değildir. İki aydır eşinde gördüğü değişiklik sonucu araştırmaya girişiyor. Zaten bugün bu kararın çıkma nedeni geçici raporlarda hem gelinimizin hem diğer şahsın hayati tehlikelerinin olduğu raporun dosyada bulunması nedeniyleydi. Ama şu an öğrendiğimiz kadarıyla ikisinin de hayati tehlikesi yok. Dolayısıyla bunları biz dosyaya sunacağız. Daha sonra daha lehimize olacak yeni bir karar çıkacağını düşünüyorum. İnşallah hakikat yerini bulacaktır" diye konuştu.

(DHA)





