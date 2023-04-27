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  4. Eski eşinin sevgilisine böyle kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet kamerada

Eski eşinin sevgilisine böyle kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet kamerada

27.04.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Halil İbrahim Orhan (44), eski eşinin sevgilisi Doğan Göktaş'ı (43) işlettiği pastanenin önünde tabancayla öldürdü. Korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Orhan'ın tabancayla sandalyede oturan Göktaş'a peş peşe ateş etmesi yer alıyor. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, önceki gün Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Orhan, eski eşinin sevgilisi olan Doğan Göktaş'a ait pastaneye gitti. Orhan, eşiyle boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Göktaş'a yanındaki tabancayla peş peşe 7 el ateş etti.

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Göktaş, vücuduna isabet eden 4 mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, Orhan, otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralanan Doğan Göktaş, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Polis, olayın ardından kaçan Orhan'ı Anafartalar Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Orhan'ın işlediği cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Orhan'ın iş yerinin önüne gelip, cebinden çıkardığı tabancayla sandalyede oturan Göktaş'ı hedef alıp, peş peşe ateş etmesi yer alıyor.

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(DHA)

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