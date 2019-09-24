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Eski hakim Mendres Yılmaz'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski hakim Mendres Yılmaz'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

Sanık Menderes Yılmaz'ın, 'TBMMyi ortadan kaldırmaya teşebbüs' , ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' , 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Menderes Yılmaz SEGBİS'le bağlandı. Yılmaz'ın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, kamuoyunda "Faili meçhul cinayetler" , " JİTEM" , " KCK" , " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" davası olarak bilinen birçok önemli davada görev yapıyordu. Menderes Yılmaz üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Menderes Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz’ın 'TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Yılmaz’ı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Menderes Yılmaz'ın yaptıığı hukuka aykırı olarak nitelenen işlemler sıralanıyordu. Eski Kayseri İl Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı fail meçhul cinayetlere ilişkin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık ve gizli tanıkların, soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifadelerinin alındığı, Temizöz'ün yer ve zaman olarak olay bölgesi dışında olduğunu belgeleriyle ortaya koymasına rağmen, haksız yere tutuklu olarak yargılama yaptığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Yılmaz'ın örgüt için mahrem kabul edilen ve kamuoyu için önemli olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme başkanı olarak görev yaptığı belirtiliyordu.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan şüphelinin, "Anayasayı İhlal", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Kaynak: DHA

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FETÖ Menderes Yılmaz

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