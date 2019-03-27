Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur, hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Okur'un avukatları da hazır bulundu.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Eski HSYK üyesi Nilgün Hacımahmutoğlu da tanık sıfatıyla alınan beyanında, Okur'la aynı dairede görev yaptığını hatırlattı.

Örgütle bağlantıya ilişkin bilgisinin bulunmadığını aktaran Hacımahmutoğlu, FETÖ mensubu üyelerce ötekileştirildiğini bildirdi.

Kamuoyunda MİT krizi olarak bilinen olaylar sırasında Okur'un yaşananlara tepki gösterdiğini anlatan Hacımahmutoğlu, "Okur, MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmasını gündeme getirdi, bunun yanlış olduğunu söyledi." dedi.

Duruşmada, eski İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı da tanık olarak dinlendi. Çolakkadı, FETÖ ile ilgili adli konularda Okur'la görüştüğünü kaydetti.

MİT krizi, 17-25 Aralık süreçlerinde Okur'la görüştüğünü aktaran Çolakkadı, Okur'un FETÖ mensubu savcıları destekler mahiyette bir tavrına rastlamadığını söyledi.

Tanık Muhammet Güney ise Okur'u uzun yıllar tanıdığını, sanığın örgüte yakınlığını hissetmediğini öne sürdü. Güney, "Okur'u, aklını, fikrini bir yere teslim edecek birisi olarak görmedim." dedi.

FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu sırada etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Sarıçam, tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, birkaç kez Okur'la görüştüğünü söyledi. Sarıçam, "İbrahim Okur'u 2013 sonuna kadar örgüt içinde biliyordum, bu benim kanaatim. Gözleme dayalı bilgim yok." dedi.