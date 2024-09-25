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Eski imam cinayetinde 'gönül ilişkisi' detayı: Öldürüp kaza süsü vermişler! 19 yaşındaki genç kızla...

25.09.2024 12:16
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde eski din görevlisi 46 yaşındaki Mustafa Keyik'in uçurumda cesedi bulundu. Keyik'i öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan 19 yaşındaki M.S. ile amcası F.S. ve kuzeni T.S.'nin, olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı belirlendi. Öte yandan eski din görevlisi Mustafa Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi yaşadığının da tespit edildiği öğrenildi.

Eski imam cinayetinde 'gönül ilişkisi' detayı: Öldürüp kaza süsü vermişler! 19 yaşındaki genç kızla...

Geçen hafta cumartesi günü bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde uçurumda bir ceset gördüğünü söyledi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan cesedin Mustafa Keyik'e ait olduğu ve tüfekle başının arkasından vurulduğu tespit edildi. Mustafa Keyik'in kamyoneti de uçurumun kenarında yolda yamaca çarpmış olarak bulundu.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Mustafa Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler sonucunda Mustafa Keyik'in, M.S., amcası F.S. ve kuzeni T.S. tarafından planlanarak öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı belirlendi.

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KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Şüphelilerin olayı kaza gibi göstermek için Mustafa Keyik'in kamyonetini, cansız bedeni uçurumdan attıkları noktada, yolun yamacına çarptırıp kaçtıkları tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gündoğmuş adliyesine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S., F.S. ve T.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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ESKI-IMAMI-OLDURUP-KAZA-GIBI-GOSTERME_406168_112801Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya İmam
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